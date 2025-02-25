شراكة إستراتيجية بين صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة الملكية لمحافظة العلا

الرياض : البلاد

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، شراكة إستراتيجية من خلال مذكرة تعاون؛ تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر الوطنية، وإكسابهم الخبرات المعرفية؛ لتمكينهم بالعمل في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.

وتهدف الشراكة الإستراتيجية، إلى الاستفادة من جميع برامج ومنتجات الصندوق من إرشاد وتدريب وتعزيز لقدرات الكفاءات الوطنية؛ بهدف ضمهم إلى سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة بين الصندوق والهيئة لدعم تنمية القوى الوطنية من أبناء وبنات محافظة العلا.

ونصت مذكرة التعاون على الإسهام الصندوق في دعم برامج التدريب والتوظيف في المهن والمهارات التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظة، وعقد الملتقيات الوظيفية الدورية من أجل تعزيز استدامة التوطين في قطاعات سوق العمل، ورفع وعي المنشآت التي تشرف عليها الهيئة ببرامج ومنتجات الدعم التي يقدمها الصندوق، وتعزيز استفادتهم منها.