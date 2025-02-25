شاهد| النصر يُعمق جراح الوحدة بثنائية

البلاد- جدة
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على نظيره الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 2-0، في الجولة الـ 22 بدوري روشن.
سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 48، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن، ليحول الكرة لداخل الشباك.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب النصر سالم النجدي في الدقيقة 70.
وجاء الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 90+7، بركلة جزاء سجلها ساديو ماني بنجاح.
بتتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز الأخير.
هدددددف!⚽
رأسية رونالدو تعلن عن أول أهداف النصر⚽🔥
الوحدة 0 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي #الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/HiutCNwwec
— SSC (@ssc_sports) February 25, 2025