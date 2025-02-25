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شاهد| النصر يُعمق جراح الوحدة بثنائية
الرياضة

شاهد| النصر يُعمق جراح الوحدة بثنائية

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1446 هـ      25 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على نظيره الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 2-0، في الجولة الـ 22 بدوري روشن.

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 48، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن، ليحول الكرة لداخل الشباك.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب النصر سالم النجدي في الدقيقة 70.

وجاء الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 90+7، بركلة جزاء سجلها ساديو ماني بنجاح.

بتتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز الأخير.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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