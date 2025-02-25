شاهد| الشباب يصعق الرائد بهدف قاتل

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
تغلب فريق الشباب على نظيره الرائد بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين.
سجل للشباب في الدقيقة 22 كريستيان جوانكا في الدقيقة 28، وتعادل للرائد مهدي عبيد في الدقيقة 70.
وعاد جوانكا في الدقيقة 89؛ ليقتنص هدفًا قاتلاً منح به الفوز لفريقه الشباب.
الفوز رفع رصيد الشباب إلى النقطة 36 محتلاً المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، والخسارة جمدت من رصيد الرائد عند النقطة 17 في المركز السادس عشر.