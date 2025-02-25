الرياضة

شاهد| الشباب يصعق الرائد بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1446 هـ      25 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم
تغلب فريق الشباب على نظيره الرائد بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين.

سجل للشباب في الدقيقة 22 كريستيان جوانكا في الدقيقة 28، وتعادل للرائد مهدي عبيد في الدقيقة 70.

وعاد جوانكا في الدقيقة 89؛ ليقتنص هدفًا قاتلاً منح به الفوز لفريقه الشباب.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى النقطة 36 محتلاً المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، والخسارة جمدت من رصيد الرائد عند النقطة 17 في المركز السادس عشر.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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