“سكني” يطلق معرض “سكني HUB” في الرياض وجدة

الرياض : البلاد

أعلن برنامج “سكني” عن مواصلة أنشطته الميدانية في الأماكن العامة عبر المملكة من خلال معرض “سكني HUB”، الذي تنطلق رحلته الجديدة في عام 2025 في كل من الرياض وجدة، بهدف تعزيز الوعي ونشر المعرفة الكاملة ببرامج الدعم السكني وتسهيل وصول أفراد المجتمع إلى المعلومات السكنية والتمويلية وتعزيز فرص تملكهم لمسكنهم الأول.

ويستقبل المعرض زوّاره ابتداءً من اليوم حتى 28 فبراير الجاري في بوليفارد رياض سيتي وجدة بروميناد، ويسعى البرنامج من خلال هذه المعارض إلى ربط الأسر السعودية بالمطورين العقاريين والجهات التمويلية، وتقديم معلومات شاملة حول الحلول التمويلية والمشاريع السكنية المتاحة، بما يسهم في تسهيل اتخاذ قرارات التملك السكني.

ويتيح “سكني HUB” للزوار فرصة استثنائية وتجربة متكاملة للتعرف على استحقاقهم للدعم السكني، واستكشاف مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية المبتكرة مع توجيههم نحو الخيارات الأنسب لهم، ويوفر المعرض معلومات شاملة حول المشاريع والضواحي السكنية الجديدة, إضافةً إلى عرض آخر مستجدات برنامج “سكني”، الذي يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%.

ويواصل “سكني” تواجده في جميع أنحاء المملكة لرفع الوعي عن أحدث الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك من خلال “سكني HUB” وتنظيم المعارض التعريفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد شراكات إستراتيجية وتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتمكين الأسر السعودية من تملك مسكنها بكل يسر وسهولة.