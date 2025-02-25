“ساما” يُصدر لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

الرياض : البلاد

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” صدور لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها والخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه في المملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد -على الأقل- خاضع لرقابة البنك المركزي السعودي، ولضمان نفاذ تلك العقود وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس.

ويأتي صدور لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، انطلاقًا من جهود “ساما” لوضع إطار تنظيمي راسخ يتماشى مع الإطار النظامي في المملكة والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، ولتوطين تعاملات المؤسسات المالية المحلية والدولية في أسواق المشتقات وعقود المبادلة المالية، بما يُسهم في تعزيز فاعلية إدارة المخاطر، ويدعم سلامة واستقرار القطاع المالي.

وتسري لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي من تاريخ نشرها، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة منصة كُتيّب القواعد على الموقع الإلكتروني لـ “ساما” عبر الرابط: www.sama.gov.sa.