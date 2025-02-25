رؤية سعودية مستقبلية لدعم الأشد احتياجاً بالعالم

البلاد – الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المسيرة الرائدة للمملكة في العمل الإنساني، أرساها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، مشددًا على ضرورة دعم الفئات الأكثر تضررًا في العالم، وتعزيز الجهود المشتركة؛ لتحقيق استجابة إنسانية فعالة.

وقال في كلمة، ألقاها نيابة عنه، سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني أمس (الاثنين: إن المنتدى يأتي في وقت تتزايد فيه الأزمات العالمية، ما يستوجب تضامنًا دوليًا؛ لمواجهة التحديات الإنسانية، منوهًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم دعمًا لأكثر من 100 دولة، عبر تنفيذ أكثر من 3,000 مشروع، بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار، ما يعكس التزام المملكة بمساندة المحتاجين حول العالم.

في السياق ذاته، أكد سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن إجمالي المساعدات السعودية بلغ أكثر من 133 مليار دولار، استفادت منها 172 دولة، دون أي تمييز. وشهد المنتدى توقيع اتفاقيتين بارزتين؛ إحداهما لدعم صندوق العيش والمعيشة – المرحلة الثانية، بقيمة 100 مليون دولار، وأخرى مع برنامج الأغذية العالمي لتوزيع 100 ألف طن من التمور في 30 دولة.