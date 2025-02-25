تعزيزاً للأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.. 80% حصة «سالك» في «أولام الزراعيـة»

البلاد – الرياض

رفعت “مجموعة سالك” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ، حصتها في شركة “أولام الزراعية” الرائدة في مجال الأغذية والزراعة عالميا ، من 35.43% إلى 80.01% ، بقيمة إجمالية تبلغ 1.78 مليار دولار ( 6.7 مليارات ريال)، على أن تكتمل جميع إجراءات الصفقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وتشمل الاتفاقية خيارًا لسالك لشراء الحصة المتبقية بنسبة 19.99% خلال 3 سنوات من تاريخ إتمام الصفقة، مما يتيح لها الانتقال إلى الاستحواذ الكامل مستقبلًا، مع الاستفادة من خبرة “مجموعة أولام” خلال مرحلة الانتقال.

وتستهدف سالك الاستثمار في قطاعي الأغذية والزراعة من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق النمو والاستدامة عبر شراكات إستراتيجية في جميع مراحل سلسلة القيمة بشكل متكامل وفعال يربط بين الأسواق العالمية والمحلية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح: “منذ استحواذنا على حصة 35.43% في أولام، أثبتت الشركة جدارتها الإستراتيجية بكونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في تجارة السلع الأساسية، ويتوافق ذلك مع منهجية سالك في الاستثمار التي تركز على الشركات الواعدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية في مجال الأمن الغذائي ودعم الابتكار وتكامل سلاسل الإمداد داخل المملكة وخارجها”.

وأشار إلى أن عملية الاستحواذ بعد اكتمالها ستتيح لشركة أولام فرصة التوسع في الأسواق بالاستفادة من قدرات سالك المحلية والدولية، وفي المقابل سوف ستعزز من مكانة سالك في قطاع الحبوب عالميًا مما يعود بالفائدة للمستهلكين على نحو ملموس عبر رفع كفاء الإنتاج وتوزيع الغذاء.