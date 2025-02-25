تدشين 70 بوابة إلكترونية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

جدة : واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، خدمة البوابات الإلكترونية التي تضم 70 بوابة تعمل على إنهاء إجراءات السفر ذاتيًا دون تدخل بشري لتحسين تجربة المسافرين في المطارات السعودية، بالتعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، ومطارات القابضة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، و مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عصام الوقيت، ومدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح المربع، والرئيس التنفيذي لمطارات القابضة رائد الإدريسي، ورئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي المهندس مازن جوهر.



ويأتي تدشين البوابات الإلكترونية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بهدف تسهيل وتسريع إجراءات السفر باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي التي تمكن المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم ذاتيًا وبشكل سريع وآمن، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتعد هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومطارات القابضة وشركاتها التابعة للإسهام في تطوير خدمات قطاع الطيران ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران عبر تسخير التقنيات الذكية لرفع مستوى الكفاءة وتحسين تجربة المسافرين على المستوى المحلي والدولي.

ويضم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 70 بوابة إلكترونية موزعة بين صالة رقم 1 ومرافق المكتب التنفيذي، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,500 مسافر للبوابة الواحدة، مما يمكن المطار من خدمة ما يصل إلى 175 ألف مسافر يوميًا، وتتميز البوابات الإلكترونية بقدرتها على التحقق من هوية المسافر في مرحلة واحدة عبر مسح جواز السفر وصورة الوجه، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية في المطارات.

ويعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي ثالث موقع يتم فيه إطلاق نظام البوابات الإلكترونية، بعد نجاح تدشينها في مطاري الملك خالد الدولي وخليج نيوم، مما يعكس التزام مختلف الجهات الحكومية بالابتكار لتقديم خدمات متطورة تسهم في تحسين تجربة السفر وتعزيز مكانة المملكة كمحور عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

كما يضم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 70 بوابة إلكترونية موزعة بين صالة رقم 1 ومرافق المكتب التنفيذي، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,500 مسافر للبوابة الواحدة، مما يمكن المطار من خدمة ما يصل إلى 175 ألف مسافر يوميًا.

وتتميز البوابات الإلكترونية بقدرتها على التحقق من هوية المسافر في مرحلة واحدة عبر مسح جواز السفر وصورة الوجه، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية في المطارات.