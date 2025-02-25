الهلال يقسو على الخلود بخماسية

استعاد فريق الهلال نغمة الانتصارات، ودك شباك فريق الخلود بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، بملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن.
أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة، أحرزها مالكوم “هدفين” وسالم الدوسري، وماركوس ليوناردو في الدقائق 3 و 4 و 20 و 28.
وفي الشوط الثاني سجل سالم الدوسري الهدف الخامس للهلال والثاني له في الدقيقة 55، قبل أن يسجل الخلود هدفًا في الدقيقة 65 بواسطة عبدالرحمن الصفري؛ ليرفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة، في وصافة ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الخلود عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.
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