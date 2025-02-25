الرياضة

الهلال يقسو على الخلود بخماسية

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1446 هـ      25 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عثمان الشمراني

استعاد فريق الهلال نغمة الانتصارات، ودك شباك فريق الخلود بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، بملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن.

أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة، أحرزها مالكوم “هدفين” وسالم الدوسري، وماركوس ليوناردو في الدقائق 3 و 4 و 20 و 28.

وفي الشوط الثاني سجل سالم الدوسري الهدف الخامس للهلال والثاني له في الدقيقة 55، قبل أن يسجل الخلود هدفًا في الدقيقة 65 بواسطة عبدالرحمن الصفري؛ ليرفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة، في وصافة ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الخلود عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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