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النائب العام يبحث مع نظيره الهندي في الرياض تعزيز التعاون العدلي المشترك بين البلدين

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1446 هـ      25 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

 استقبل النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة العامة بالرياض، معالي النائب العام في جمهورية الهند آر فينكاتاراماني والوفد المرافق له.

 وأكد المعجب بأهمية تعزيز التعاون العدلي بين الجهازين القضائيين، بما يسهم في تحقيق التقدم العدلي في البلدين الصديقين.

 وشهد اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك، واطلع النائب العام الهندي على عرض مرئي حول الحوكمة المؤسسية للعمل الجزائي النيابي، والتحول التقني في مباشرة الإجراءات القضائية.

 وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا في مختلف المجالات، تأكيدًا على الشراكة الإستراتيجية بين الرياض ونيودلهي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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