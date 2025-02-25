“المياه الوطنية” تبدأ تنفيذ 9 مشروعات في تبوك بـ 300 مليون ريال

الرياض : البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي البدء في تنفيذ (9) مشروعات مائية وبيئية بمنطقة تبوك، بكُلفة تقارب (300) مليون ريال؛ وذلك بهدف زيادة نسبة التغطية بالخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء.

وأكدت أن المشروعات تضمنت (3) للخدمات المائية لإيصال مياه الشرب إلى المستفيدين في أحياء متفرقة بمدينة تبوك، من بينها أحياء رايس والنظيم وجنوب تبوك؛ عن طريق إنشاء واستكمال شبكات مياه وخطوط رئيسة وأعمال مواقع المياه، بطول إجمالي يتجاوز (60) كيلومترًا طوليًا، وبكُلفة تجاوزت (62.2) مليون ريال.

وأشارت إلى أنها بدأت تنفيذ مشروعين بيئيين بمدينة تبوك كُلفتهما نحو (65) مليون ريال، يتضمن الأول مشروع توسعة محطة الرفع الرئيسة بتبوك عن طريق رفع كفاءة قدرة المحطة القائمة من خلال تركيب (4) مضخات بسعة تبلغ (90,000) متر مكعب في اليوم بدلًا من القدرة السابقة البالغة (60,000) متر مكعب في اليوم، فيما يتضمن المشروع الآخر استكمال تنفيذ خطوط رئيسة وشبكات الصرف الصحي بأطوال (46.7) كيلو مترًا طوليًا، وذلك لرفع نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحي في حيّي الشفا واليرموك.

وأوضحت الشركة بأنها شرعت في تنفيذ مشروعين مائيين الأول بمحافظة حقل تضمن تنفيذ الخط الناقل بطول إجمالي (21.9) كيلو مترًا طوليًا، وتشيّيد خزان تشغيلي بسعة (5,000) متر مكعب، ومحطة ضخ بسعة (5,000) متر مكعب في اليوم، بكُلفة إجمالية تتجاوز (51.4) مليون ريال، والمشروع الثاني في مركز القليبة لإنشاء محطة تنقية مياه الشرب بسعة (1,000) متر مكعب يوميًا، بكُلفة تزيد على (39.4) مليون ريال.

كما شملت المشروعات البيئية بمحافظات منطقة تبوك تنفيذ مشروعين لإزالة الضرر البيئي بكُلفة تجاوزت (78.1) مليون ريال، يتضمن الأول تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي رئيسة وفرعية بأقطار مختلفة في حيّي الرحمانية والشفا بمحافظة تيماء، بأطوال تبلغ (43.3) كيلو مترًا طوليًا، فيما يتضمن المشروع الآخر استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي، وخطوط رئيسة بأطوال تتجاوز (32.5) كيلو مترًا طوليًا لخدمة أحياء: (الريان، السبخة، اليرموك، غرب الظهرة) بمحافظة حقل، إضافة إلى تشيّيد محطة رفع بسعة (9,600) متر مكعب يوميًا، مبينة أن هذه المشروعات تأتي وفق خططها لتعزيز البُنى التحتية، وزيادة التغطية بالخدمات المائية والبيئية، والارتقاء بمستوى موثوقيتها وكفاءتها التشغيلية.