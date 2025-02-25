المملكة مركز واعد لصناعتها.. مشاركة عالمية في منتدى مكة لمنتجات «الحلال»

البلاد – مكة المكرمة

تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال النسخة الثانية لمنتدى مكة للحلال 2025، تحت شعار “التنمية المستدامة عبر صناعة الحلال”، في مركز غرفة مكة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات لمدة ثلاثة أيام ، بمشاركة أكثر من 150 عارضًا من 15 دولة، مما يعزز فرص التعاون التجاري وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.

بحسب تقرير لواقع الاقتصاد الإسلامي العالمي ، يقدر إنفاق المسلمين على منتجات الحلال حول العالم بنحو 2.4 تريليون دولار في 2024 ، ويشهد السوق نموا قويا مدفوعا بزيادة عدد السكان المسلمين، وزيادة وعي المستهلك، والتعددية الثقافية السريعة المدفوعة بالعولمة.

من هنا يُعد هذا المنتدى حدثًا عالميًا ومنصة رئيسة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الحلال، وممثلي هيئات الاعتماد الدولية ذات الصلة ، لمناقشة أحدث الاتجاهات في هذا القطاع المتنامي، وتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فيه، كما يهدف إلى تعزيز دور المملكة كمركز عالمي لصناعة الحلال، من خلال استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والجهات التنظيمية والخبراء الدوليين.

ويتضمن المنتدى جلسات نقاشية متخصصة حول معايير الحلال والابتكار ومستقبل التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية تهدف إلى دعم الشركات ورواد الأعمال في الامتثال لمتطلبات الحلال العالمية، كما يشمل المنتدى معارض دولية ، واجتماعات أعمال لربط المستثمرين بالشركات الرائدة، إضافةً إلى عروض طهي مباشرة يقدمها طهاة عالميون متخصصون في الطهي الحلال، مما يضفي طابعًا ثقافيًا وتفاعليًا على الحدث.

وتولي المملكة العربية السعودية اهتماما كبيراً بقطاع صناعة الحلال، حيث أطلقت في مايو 2021 الاستراتيجية السعودية للمنتجات الحلال، كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة ، شركة “تطوير منتجات الحلال” عام 2022، بهدف الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة ، والتوسع في أسواق منتجاتها عالميا.