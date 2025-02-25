السعودية تعزز التجارة والاستثمار مع قطر والأردن

البلاد / الرياض – عمّان

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة وقطر تتمتعان بفرص استثمارية عالية ، وأن التطلعات الإستراتيجية المشتركة لقيادتي البلدين تشجع على التعاون في المجالات ذات الأهمية والواعدة ، والرغبة الأكيدة من القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من هذه الفرص.

وأشار خلال ملتقى الأعمال السعودي- القطري ، الذي نظمته الغرف السعودية في الرياض أمس ، إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 4,6 مليارات ريال، متطلعًا إلى زيادة الاستفادة من هذا الملتقى في نقل العلاقات لمرحلة أخرى تعكس المكانة الاقتصادية للبلدين الشقيقين.

بدوره، أفاد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، أن هناك توافق كبير بين الرؤية القطرية 2030 والرؤية السعودية 2030 في مجالات متعددة كالتنمية البشرية والصناعة والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وهذه تُعد فرص واعدة للقطاع الخاص.

من جهة ثانية ، وفي العاصمة الأردنية عمّان ، شهد “ملتقى الأعمال السعودي – الأردني” توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، واتفاقيات بين عدد من الشركات السعودية والأردنية.

وأعرب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور حمدان السمرين عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين، وصناعات الحديد والصلب، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الكيميائية، والتعليم وتقنية المعلومات.