الإقتصاد

الدولار يرتفع بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1446 هـ      25 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

ارتفع الدولار، اليوم، بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين بداية الأسبوع، بدعم من الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

ودفع صعود الدولار اليورو بعيدًا عن أعلى مستوى بلغه خلال شهر عند 1.0461 دولار، وارتفع الدولار 0.35 % إلى 150.22 ينًا بعد يوم من تسجيله أقل مستوى له منذ أوائل ديسمبر مقابل العملة اليابانية.

وهبط الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في شهرين إلى 0.06 % عند 1.2618 دولار في الجلسة الآسيوية المبكرة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.17 % إلى 0.6339 دولار، فيما خسر الدولار النيوزيلندي 0.13 % إلى 0.5725 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 106.75.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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