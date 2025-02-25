الإصابة قد تغيب ميتروفيتش لنهاية الموسم

الرياض – محمد الجليحي
أعرب مدرب الهلال جيسوس عن قلقه من الوضع الطبي للمهاجم الصربي ميتروفيتش قائلًا في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الخلود، التي انتهت هلالية بخماسية مقابل هدف وحيد للخلود: إن الوضع العام للاعب مقلق لنا جميعًا، وطبيا لن أشرح الآن، ولكن العيادة الطبية سمحت له بزيارة صربيا لاطلاع الأخصائي الصربي على تفاصيل إصابته وجاهزيته.
وأضاف: العام الماضي سبق للاعب استشارة نفس الاخصائي في إصابته، التي تعتبر من الدرجة الأولى، وهي قطع جزئي للعضلة. وحدث هذا مع ميتروفيتش عندما كان في الدوري الإنجليزي ومع منتخب بلاده.
وأفادت مصادر البلاد، عن عدم تمكن ميتروفيتش من العودة حتى نهاية الموسم، في حال كان التشخيص بالفعل يحتاج لتدخل جراحي.
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