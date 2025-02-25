الأهلي يتغلب على القادسية برباعية

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز عريض، على ضيفه فريق القادسية، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب” الإنماء” بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.
سجل اللاعب إيفان توني الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 11، من ركلة جزاء. وفي الدقيقة 27، جاء الهدف الهدف الثاني لفريق الأهلي عن طريق محمد بكر، وأضاف ناتشو ثالث أهداف الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42، وتمكن اللاعب جوليان كينيونيس من تسجيل هدف القادسية الوحيد في الدقيقة 48.
عاد إيفان توني ليسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 52،من ركلة جزاء؛ فرفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد القادسية عند 47 نقطة في المركز الرابع.
الأهلي يقسو على القادسية برباعية
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#دوري_روشن_السعودي #الأهلي_القادسية | #SSC pic.twitter.com/TnUFtL9gyy
— SSC (@ssc_sports) February 25, 2025