ادارة المسابقات تؤجل لقاء الوحدة و النصر ساعة

الرياض – هاني البشر
أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تأجيل موعد انطلاق مباراة الجولة الـ22 بين فريقي الوحدة والنصر، المقرر اقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025م في تمام الساعة 7:00 م في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة إلى الساعة 8:00 من نفس اليوم.
ويأتي هذا القرار بناءً على تأخر نادي النصر في الوصول لملعب المباراة، واستناداً على الفقرة (1) من المادة (14) من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين. والتي تنص على:
في حال تعذر بدء المباراة في الوقت المحدد لها، بسبب قوة قاهرة، أو عدم صلاحية الملعب للعب المباراة أو تعطل الأضواء الكاشفة، أو أي سبب آخر، فيتم اتخاذ الإجراءات التالية؛
يتم تاجيل بدء المباراة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة، ويجوز لحكم المباراة أن يقرر بدء المباراة قبل انقضاء هذه المدة،
في حال انقضاء المدة المحدة في الفقرة أعلاه دون أن يقرر حكم المباراة بدء المباراة، فإن للحكم السلطة التقديرية في اتخاذ أي من الإجراءات التالية
تأجيل بدء المباراة لمدة إظافية لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، في حال رأى احتمالية زوال الأسباب المانعة لبدء المباراة.
بناءً على ذلك، تقرر تعديل موعد المباراة لتبدأ في تمام الساعة 8:00 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً.
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