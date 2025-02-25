الرياضة ادارة المسابقات تؤجل لقاء الوحدة و النصر ساعة

الرياض – هاني البشر

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تأجيل موعد انطلاق مباراة الجولة الـ22 بين فريقي الوحدة والنصر، المقرر اقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025م في تمام الساعة 7:00 م في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة إلى الساعة 8:00 من نفس اليوم. ويأتي هذا القرار بناءً على تأخر نادي النصر في الوصول لملعب المباراة، واستناداً على الفقرة (1) من المادة (14) من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين. والتي تنص على: في حال تعذر بدء المباراة في الوقت المحدد لها، بسبب قوة قاهرة، أو عدم صلاحية الملعب للعب المباراة أو تعطل الأضواء الكاشفة، أو أي سبب آخر، فيتم اتخاذ الإجراءات التالية؛

يتم تاجيل بدء المباراة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة، ويجوز لحكم المباراة أن يقرر بدء المباراة قبل انقضاء هذه المدة،

في حال انقضاء المدة المحدة في الفقرة أعلاه دون أن يقرر حكم المباراة بدء المباراة، فإن للحكم السلطة التقديرية في اتخاذ أي من الإجراءات التالية

تأجيل بدء المباراة لمدة إظافية لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، في حال رأى احتمالية زوال الأسباب المانعة لبدء المباراة.

بناءً على ذلك، تقرر تعديل موعد المباراة لتبدأ في تمام الساعة 8:00 مساءً بدلاً من الساعة 7:00 مساءً.