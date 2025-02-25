إطلاق برنامج “تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني”

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج “تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني”، الهادف إلى تنمية القدرات لمختصي تقنية المعلومات في الجهات الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مهارات الكوادر الوطنية في المجال، بما يسهم في تعزيز قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 550 مختصًا في مجال تقنية المعلومات، وينفذ على مرحلتين لمدة 6 أشهر بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”, وتتضمن المرحلة الأولى تنفيذ دورات تدريبية مكثفة، وعقد ورش عمل متخصصة في ثلاثة مجالات هي (أساسيات الأمن السيبراني، إدارة الأنظمة التقنية، مفاهيم التحليل في الأمن السيبراني)، فيما تركز المرحلة الثانية على دورات تدريبية في مجالين هما (أساسيات اختبار الاختراقات، أساسيات الاستجابة للحوادث السيبرانية)، وذلك في إطار مبادرات الهيئة الإستراتيجية في بناء الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.