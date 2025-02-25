إضافة خدمة شحن ملاحية بين المملكة وسوريا

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة “EXS6” التابعة لشركة ”Caerus” إلى ميناء جدة الإسلامي، التي تُعد إحدى خدمات الشحن الملاحية المباشرة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.

ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” الرامية إلى تعزيز موقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، انسجامًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الإسكندرون في تركيا، وميناء اللاذقية في سوريا، بطاقة استيعابية تبلغ 858 حاوية قياسية، مما يُسهم في تعزيز حركة التجارة ودعم الصادرات والواردات، وكذلك رفع تنافسية ميناء جدة الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يُذكر أن الشراكات التي تعقدها “موانئ” مع أبرز الخطوط الملاحية العالمية، تسهم في تعزيز تطوير موانئ المملكة، ودعم قدرتها التنافسية، وتنمية بنيتها التحتية، فضلًا عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.