أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية البر

المدينة المنورة : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمدينة المنورة، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام المالي 2025م.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واطّلع سموّه خلال الاجتماع على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام 2025م، ووافق على اعتمادها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للجمعية، كما جرى استعراض تقرير مشروع مبنى الصدقة الجارية رقم (5)، الذي يُعدّ إحدى المبادرات الهادفة إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام.

وشهد الاجتماع الموافقة على إقامة معرض القيّم، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية والإسلامية، من خلال تسليط الضوء على المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تُشكل أساس أنشطة الجمعية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الأمير سلمان بن سلطان, أهمية مضاعفة الجهود لتطوير أعمال وبرامج الجمعية، والإسهام في الجانب التنموي عبر تفعيل البرامج المتخصصة في المهن الحِرَفية والتقنية، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها في خدمة المجتمع.