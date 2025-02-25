أكثر من ملياري ريال دخل السائقين السعوديين في تطبيقات نقل الركاب

الرياض : البلاد

أكد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح أن قطاع تطبيقات نقل الركاب في المملكة يشهد نموًا متسارعًا, وتجاوز إجمالي دخل السائقين والسائقات السعوديين في تطبيقات نقل الركاب أكثر من ملياري ريال سنويًا مما يعكس الأثر الاقتصادي الكبير لهذا القطاع وأهميته كرافد يعزز جودة الحياة ويدعم فرص العمل المرنة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته شركة أوبر السعودية بمناسبة إطلاق تقريرها السنوي حول الأثر الاقتصادي لقطاع النقل التشاركي في المملكة.

وأوضح الرميح أن عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب في المملكة بلغ 80.5 مليون رحلة خلال عام 2024 مسجلًا نموًا بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق مما يعكس الاعتماد المتزايد على التقنيات الذكية في قطاع النقل ودورها في تلبية احتياجات التنقل الحضري بكفاءة ومرونة, مشيرًا إلى أن عدد السائقين المسجلين في المنصات الرقمية ارتفع بنسبة 27% ليصل إلى 332 ألف سائق من بينهم 22 ألف سائقة سعودية مما يمثل نموًا بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق.

وبيّن أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات سواء من حيث أوقات الانتظار، سرعة قبول الطلبات، أو جودة المركبات وهو ما يعكس نجاح البيئة التنظيمية والتطوير المستمر لهذا القطاع.

وأكد أن الهيئة العامة للنقل مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو قطاع النقل التشاركي وتعزز فرص الاستثمار فيه بما يضمن استدامة الخدمات، وتحقيق أعلى معايير الجودة، وتمكين التقنيات الحديثة مثل المركبات الكهربائية والتنقل الذاتي وصولًا إلى منظومة نقل أكثر ذكاءً ومرونة في المملكة.