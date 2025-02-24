963 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر

الرياض : البلاد

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ “963” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال الشهر الماضي، شملت 282 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و215 زيارة في منطقة الرياض، و195 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 85 زيارة في منطقة القصيم، و63 زيارة في منطقة عسير، و28 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و19 زيارة في منطقة الجوف، و17 زيارة في منطقة حائل، فيما نفذت 16 زيارة في منطقة الباحة، و15 زيارة في منطقة تبوك، و12 زيارة على مصانع منطقة نجران، و10 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، و6 زيارات في منطقة جازان.

وأكَّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.