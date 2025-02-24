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8 قواعد لاستخدام رمز الريال السعودي

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1446 هـ      24 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ــ البلاد
كشف البنك المركزي السعودي” ساما”، عن القواعد التي يجب الالتزام بها عند استخدام رمز الريال السعودي في عدة مجالات مصرفية واقتصادية.
وتتضمّن قواعد الاستخدام “الموقع”؛ حيث يكون الرمز دائمًا يسار القيمة العددية لجميع اللغات، و” المسافة”؛ إذ يجب ترك مسافة بين الرمز والقيمة العددية، و” التناسب” بالمحافظة على تناسب شكل الرمز، و” البنية الهندسية” بالمحافظة عليها كذلك.
كما تشمل أيضًا” المحاذاة” وهي مطابقة ارتفاع الرمز مع ارتفاع النص، و” الاتجاه” بمطابقة اتجاه الرمز مع اتجاه النص، و” التكامل بالمحافظة على مساحة خالية، تعادل ثلث ارتفاع الرمز داخل الأشكال، و” الألوان” بالمحافظة على تباينها مع الخلفيات.
ويستخدم الرمـز في عــدة مجـالات؛ تشمل الخدمات المصرفية، ومنصـات التـداول، والتقاريـر الاقتصـادية والعقود، والفواتيـر والإيصالات، والتطبيقـات والمتاجـر الإلكترونيـة، وبطاقات الأسعار على المنتجات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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