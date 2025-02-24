8 قواعد لاستخدام رمز الريال السعودي

الرياض ــ البلاد

كشف البنك المركزي السعودي” ساما”، عن القواعد التي يجب الالتزام بها عند استخدام رمز الريال السعودي في عدة مجالات مصرفية واقتصادية.

وتتضمّن قواعد الاستخدام “الموقع”؛ حيث يكون الرمز دائمًا يسار القيمة العددية لجميع اللغات، و” المسافة”؛ إذ يجب ترك مسافة بين الرمز والقيمة العددية، و” التناسب” بالمحافظة على تناسب شكل الرمز، و” البنية الهندسية” بالمحافظة عليها كذلك.

كما تشمل أيضًا” المحاذاة” وهي مطابقة ارتفاع الرمز مع ارتفاع النص، و” الاتجاه” بمطابقة اتجاه الرمز مع اتجاه النص، و” التكامل بالمحافظة على مساحة خالية، تعادل ثلث ارتفاع الرمز داخل الأشكال، و” الألوان” بالمحافظة على تباينها مع الخلفيات.

ويستخدم الرمـز في عــدة مجـالات؛ تشمل الخدمات المصرفية، ومنصـات التـداول، والتقاريـر الاقتصـادية والعقود، والفواتيـر والإيصالات، والتطبيقـات والمتاجـر الإلكترونيـة، وبطاقات الأسعار على المنتجات.