نيوم يواصل زحفه نحو”روشن”.. والنجمة يتخطى الفيصلي

حائل- خالد الحامد
وسع فريق نيوم الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه، وقفز على بُعد 8 نقاط من صاحب المركز الثاني، عقب فوزه على الحزم، بهدفين نظيفين، خلال الموقعة التي جمعتهما على ملعب الأخير في الرس، في افتتاح منافسات الجولة 23 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
حسم نيوم المواجهة في الشوط الثاني من المباراة، عن طريق أحمد عبده، وسعيد بن رحمة، وشهدت المباراة طرد لاعب الحزم أحمد كسارة.
بهذه النتيجة، عزز نيوم بذلك موقعه في الصدارة بـ 50 نقطة، في الوقت الذي بقي فيه الحزم على رصيده السابق 42 نقطة بالمركز الثاني مؤقتًا، في انتظار ما تسفر عن نتيجة مباراة العدالة مع الجبلين.
وارتقى فريق النجمة إلى المركز الرابع في الترتيب، بعد تغلبه على الفيصلي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة بينهما التي جرت على ملعب التعليم بعنيزة.
افتتح النجمة التسجيل عن طريق بلال عواشيريا، وأضاف زميله سيلا سو، الهدف الثاني من ركلة جزاء، وسجل ثالث الأهداف أسامة البواردي؛ ليرفع النجمة رصيده إلى 40 نقطة، وتجمد رصيد الفيصلي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.
جدة يزيد أوجاع أحد.. وتعادل الطائي والبكيرية
حقق فريق جدة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على أحد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
سجل هدف جدة الوحيد حسين المعيني؛ ليرفع جدة رصيده إلى 35 نقطة بالمركز السابع، وبقي أحد عند 12 نقطة بالمركز الأخير.
وفي حائل، خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الطائي والبكيرية؛ ليرفع الطائي رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الخامس، والبكيرية إلى 31 بالمركز التاسع.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯#جولة_يوم_التأسيس
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— دوري يلو (@FDL_KSA) February 24, 2025