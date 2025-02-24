مُحافظ جدة يتفقد مشروع النفق الشرقي لشركة المياه الوطنية

جدة : البلاد

تفقَّد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم, مشروع النفق الشرقي الذي تنفذه شركة المياه الوطنية.

وتجول سموه في موقع المشروع, مطلعًا على سير العمل وخطة التنفيذ في المشروع الذي يبلغ طول نفقه 14 كيلومترًا، كما اطّلع سموه على التقنيات الحديثة المستخدمة في تنفيذ المشروع للحفر النفقي, التي لا تتطلب وجود عدد كبير من المناهل التي تؤثر على الحركة المرورية.

واستعرض النائب التنفيذي للمشاريع, المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها بما يعزز منظومة الخدمات المائية والبيئية للسكان في عددٍ من الأحياء.

يُذكر أن المشروع يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية, وزيادة نسب التغطية لشبكات الصرف الصحي في أحياء المحافظة، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.