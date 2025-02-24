ميادين الرياض تتزين بأسماء الأئمة والملوك

البلاد ــ الرياض

باشرت أمانة منطقة الرياض أعمال تركيب لوحات الطرق، التي تحمل أسماء الأئمة والملوك على خمسة عشر ميدانًا رئيسًا في العاصمة، في خطوة تعكس حرص القيادة- أيدها الله- على إبراز الرموز الوطنية، التي كان لها دور بارز في بناء الدولة السعودية وتطورها، وتخليدًا لمسيرتهم في بناء الدولة، وتعزيز هويتها الوطنية.

وبدأت الفرق الميدانية فور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد- حفظهما الله- بتركيب اللوحات في الميادين، وتعديل المسميات المؤدية إليها، بما يعزز سرعة الإنجاز وجاهزية الأمانة، كما تتوافق هذه المبادرة مع إستراتيجية أمانة منطقة الرياض الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية في الفضاءات العامة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال إبراز القيم التاريخية والثقافية، التي تشكّل ملامح الوطن.

من جانبه، ثمّن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بإطلاق أسماء أئمة وملوك الدولة السعودية على15 ميدانًا بمدينة الرياض، تزامنًا مع الاحتفاء بيوم التأسيس.

وقال: “إن هذا التوجيه الكريم يأتي تخليدًا لأئمة وملوك الدولة السعودية، وترسيخًا لمسيرة سعودية تاريخية بارزة، وتعزيزًا لمسيرة الوفاء والعرفان للتضحيات والإنجازات في مسيرة الدولة السعودية، منذ ثلاثة قرون حتى اليوم.

يذكر أن التوجيه الكريم اشتمل على تسمية الميادين بالأسماء التالية: ميدان الإمام محمد بن سعود، تقاطع طريق الدائري الشمالي مع طريق الملك خالد. ميدان الإمام عبدالعزيز بن محمد، تقاطع طريق الطائف مع طريق الدائري الغربي. ميدان الإمام سعود بن عبدالعزيز، تقاطع طريق الدائري الغربي مع طريق جدة. ميدان الإمام عبدالله بن سعود، تقاطع طريق ديراب مع طريق جدة. ميدان الإمام تركي بن عبدالله، تقاطع طريق الملك فهد مع طريق المدينة المنورة. ميدان الإمام فيصل بن تركي، تقاطع طريق الدمام مع طريق الجنادرية. ميدان الإمام عبدالله بن فيصل، تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الوشم.

ميدان الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تقاطع طريق الثمامة مع طريق الجنادرية. ميدان الملك عبدالعزيز، تقاطع طريق الدائري الشمالي مع طريق الملك فهد. ميدان الملك سعود، تقاطع طريق الملك سعود مع شارع الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز وطريق الوشم. ميدان الملك فيصل، تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير سطام. ميدان الملك خالد، تقاطع طريق الملك خالد مع طريق مكة المكرمة. ميدان الملك فهد، تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الملك خالد. ميدان الملك عبدالله، تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله. ميدان الملك سلمان، تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك فهد.