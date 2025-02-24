“موهبة” تدشن البرنامج التأهيلي للمشاركات الدولية لتمثيل المملكة عالميًا

الرياض : البلاد

دشنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، اليوم، البرنامج التأهيلي للمشاركات الدولية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2025″، بهدف تأهيلهم للمشاركة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2025″، الذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية، في مايو المقبل، ومعرض تايبيه الدولي للعلوم “تايسف” في تايوان.

ويشارك في البرنامج الذي يعقد في مركز “مشكاة” التفاعلي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري، 50 مبدعًا ومبدعة، منهم 19 طالبًا و31 طالبةً، من 15 إدارة تعليمية، وفيه سيقوم المرشدون بمراجعة مشاريع الطلاب، لتحديد خطة عمل لكل مشروع لتقويته والعمل عليه من الآن وحتى آخر موعد لرفع المشاريع في المسابقات.

وسيحضر الطلبة المشاركون ورش عمل في الإلقاء، وعروضًا للمشاريع، والتعرف على آلية التحكيم في المسابقات الدولية، إضافة إلى قيام لجنة الأخلاقيات العلمية بمراجعة النماذج الخاصة بشأن الأخلاقيات العلمية المتبعة أثناء إجراء التجارب لكل مشروع.

ويهدف البرنامج الذي تنظمه “موهبة” بشكل سنوي إلى تزويد الطلبة الفائزين في معرض إبداع للعلوم والهندسة بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة لتأهيل مشاريعهم للمشاركة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة، ومعرض تايبيه الدولي للعلوم “تايسف” في تايوان.

وأكدت مؤسسة “موهبة” أن ثمار الجهود التي بذلت في المواسم السابقة، أسهمت في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي، وإحداث حراك علمي لافت بين الطلبة، توّج بحصول المملكة على مراكز عالمية متميزة في المشاركات الدولية.

يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين هذا العام في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي زاد بنسبة 38%، بعد أن ارتفع إلى 291 ألف، مقارنةً بـ 210 آلاف طالب وطالبة العام الماضي، قدموا عشرات الآلاف من المشاريع العلمية في 22 مجالًا علميًا.