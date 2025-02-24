عروض توثيقية للتعريف بتاريخ” عين زبيدة”

البلاد- مكة المكرمة

احتفت أمانة العاصمة المقدسة بالشراكة مع شركة كدانة للتنمية والتطويربـ” يوم التأسيس” بفعاليات متميزة في موقع عين زبيدة التاريخي؛ لإحياء الإرث العريق لمكة المكرمة، وتعريف الزوار بأهمية هذا المعلم، الذي شكل جزءًا من مسيرة المملكة عبر العصور.وتضمنت الفعاليات عددًا من الأنشطة، التي مزجت بين العروض التوثيقية والتجارب التفاعلية، وتمكن الزوار من استكشاف مسار العين عبر تقنيات الواقع الافتراضي، والتعرف على المخطوطات التاريخية والمجسمات الهندسية، التي توثق مراحل بنائها، إضافة إلى عروض ثقافية وفنية مستوحاة من تاريخ مكة المكرمة، وسوق تراثي يُظهر الطابع الأصيل للمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الفعاليات تُبرز دورها في تطوير الوجهات التاريخية والسياحية في مكة المكرمة، والتزامها بمواصلة الاحتفاء بيوم التأسيس؛ من أجل إبراز الإرث الثقافي والتاريخي للمملكة بطرق إبداعية، تتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشيرةً إلى أهمية تسليط الضوء على معالم المدينة، التي كانت شاهدًا على مسيرة التأسيس، وتقديم تجربة ثرية تعزز ارتباط المجتمع بموروثه الثقافي.

وحظيت الفعالية بإقبال كبير من الزوار، الذين عبروا عن إعجابهم بالتجربة الفريدة، التي قُدمت وشهدت العروض التفاعلية مشاركة واسعة، وسط أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية. وتمثل عين زبيدة- إحدى أبرز المشاريع الهندسية التي شهدها التاريخ الإسلامي- ويعود إنشاؤها إلى العصر العباسي عندما أقامتها زبيدة بنت جعفر، لتوفير المياه للحجاج والمعتمرين واليوم.. تستعيد هذه العين مكانتها من خلال فعاليات نوعية، تسلط الضوء على دورها التاريخي بأسلوب حديث ومبتكر.