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عبدالعزيز بن سعود يستقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1446 هـ      24 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بمقر الوزارة، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث كمال كيشور.

 وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 حضر الاستقبال، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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