ضيوف منتدى الإعلام يزورون “مكان التاريخ”

البلاد – الرياض

زار وفد من ضيوف المنتدى السعودي للإعلام، من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة تايلند، وجمهورية قبرص، وجمهورية جزر القمر، أمس، مبادرة وزارة الداخلية” مكان التاريخ” في مركز شرطة الجبيلة التاريخي، الذي يُعدّ أول مركز شرطة في المنطقة الوسطى، ويُجسد معلمًا بارزًا يروي مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية في المملكة.

واطّلع الوفود خلال الزيارة، على مقتنيات أثرية نادرة تُعرض لأول مرة؛ من بينها السيوف التاريخية، والخناجر، والأسلحة التي كانت مستخدمة آنذاك، وبعض الحِرف التقليدية في سوق الجبيلة التاريخية، وبيوت الطين المحيطة بالمركز، وتابع عروضًا لهجانة وخيالة وزارة الداخلية، مصحوبة بمعزوفات موسيقية متنوعة.

وتأتي مبادرة تأهيل مركز شرطة الجبيلة التاريخي، في إطار حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على الإرث التاريخي الأمني، الذي يجسد مسيرة الأمن في المملكة منذ التأسيس قبل ثلاثة قرون، من خلال ترميم وتأهيل المواقع التاريخية المرتبطة بمهامها، تأكيدًا على دورها المحوري في حفظ الأمن، وتعزيز الهوية الوطنية.