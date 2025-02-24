شهد 29 اتفاقية تنموية.. 50 مليار ريال فرصاً استثمارية بمنتدى الأحساء

البلاد – الأحساء

شهد “منتدى الأحساء 2025 ” عرضا لـ (59) فرصة استثمارية في المحافظة بقيمة إجمالية بلغت نحو (50) مليار ريال، كما تم تسجيل وتوقيع (29) اتفاقية تعاون لتنمية الأحساء، من بينها إطلاق حاضنة صناعية في الأحساء، وإدراج الأحساء ضمن حملات استثمر في السعودية إقليميًا وعالميًا.

وكشف المنتدى الذي نظّمته غرفة الأحساء تحت عنوان “اقتصاد مُستدام” أن إسهامات المحافظة في الناتج المحلي غير النفطي تبلغ من (73) مليار ريال إلى (105) مليارات ريال، وأن عدد رخص الاستثمار الأجنبي في المحافظة بلغت (183) رخصة بإجمالي استثمارات وصلت إلى أكثر من (2,5) مليار ريال.

وأظهرت بيانات المنتدى تجاوز إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين في الأحساء (3.2) ملايين سائح في عام 2024، بنسبة نمو تُقدَّر بنحو (500%) مقارنةً بعام 2019، مبيّنة تسجيل زيادة كبيرة في إجمالي إنفاق السياح والزوار للأحساء بلغت (3,3) مليارات ريال في 2024، ونمو مرافق السياحة والضيافة (52%).

وأكد سمو محافظ الأحساء، رئيس اللجنة العليا لمنتدى الأحساء،أهمية العمل مع شركة “أرامكو السعودية” على إعداد خطة عمل خاصة ببرامج التوطين وتأهيل الشركات العاملة بالأحساء والمرتبطة بمشاريع حقل الجافورة.

ودعا البيان الختامي للمنتدى الذي ألقاه أمين عام غرفة الأحساء، رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك، إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين غرفة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار لبناء خطة عمل متكاملة لتنفيذ مبادرة إدراج الأحساء ضمن حملات (استثمر في السعودية) الخارجية.