الرياضة

شاهد| الفتح يواصل صحوته ويعبر الأخدود بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1446 هـ      24 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

واصل فريق الفتح صحوته ونتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي بفوز ثالث على التوالي، جاء على حساب مضيفه الأخدود بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، في افتتاح الجولة 22 من عمر البطولة.

تقدم لفريق الفتح اللاعب دجانيني في الدقيقة 26، ورد موسونا للأخدود في الدقيقة 30. وفي الشوط الثاني، نجح الفتح في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء عبر سفيان بن دبكة، ومراد باتنا في الدقيقتين 49، و82 من عمر المباراة.

هذا الفوز، رفع رصيد الفتح إلى النقطة 19، ليقفز إلى المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن، وابتعد خطوة عن منطقة الخطورة، وتجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة محتلاً المركز قبل الأخير.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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