شاهد| الفتح يواصل صحوته ويعبر الأخدود بثلاثية

البلاد- جدة
واصل فريق الفتح صحوته ونتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي بفوز ثالث على التوالي، جاء على حساب مضيفه الأخدود بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، في افتتاح الجولة 22 من عمر البطولة.
تقدم لفريق الفتح اللاعب دجانيني في الدقيقة 26، ورد موسونا للأخدود في الدقيقة 30. وفي الشوط الثاني، نجح الفتح في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء عبر سفيان بن دبكة، ومراد باتنا في الدقيقتين 49، و82 من عمر المباراة.
هذا الفوز، رفع رصيد الفتح إلى النقطة 19، ليقفز إلى المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن، وابتعد خطوة عن منطقة الخطورة، وتجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة محتلاً المركز قبل الأخير.
🔚 نهاية المباراة
الفتح يتغلب على الأخدود بثلاث أهداف مقابل هدف
🎥 شاهد الأهداف ⬇️#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الفتح | #SSC pic.twitter.com/sD4uV98iRA
— SSC (@ssc_sports) February 24, 2025