شاهد| السومة يقود العروبة لعبور ضمك بثنائية

البلاد- جدة
حقق فريق العروبة انتصارًا مهمًا على حساب مضيفه فريق ضمك بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة 22 من دوري روشن.
سجل ثنائية العروبة براد يونغ، وعمر السومة في الدقيقتين 48 و 63 من عمر اللقاء، في حين أحرز هدف ضمك الوحيد اللاعب مشاري النمر في الدقيقة 90+10 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وواصل عمر السومة تعزيز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين، موسعًا الفارق بينه وبين عبدالرزاق حمدالله إلى 6 أهداف. الفوز رفع رصيد العروبة إلى 23 نقطة؛ ليحتل المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.
السومة ويونغ يمنحان العروبة نقاط ضمك✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#ضمك_العروبة | #SSC pic.twitter.com/E425XJFMXg
— SSC (@ssc_sports) February 24, 2025