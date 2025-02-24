الرياضة

شاهد| السومة يقود العروبة لعبور ضمك بثنائية

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1446 هـ      24 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حقق فريق العروبة انتصارًا مهمًا على حساب مضيفه فريق ضمك بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة 22 من دوري روشن.

سجل ثنائية العروبة براد يونغ، وعمر السومة في الدقيقتين 48 و 63 من عمر اللقاء، في حين أحرز هدف ضمك الوحيد اللاعب مشاري النمر في الدقيقة 90+10 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وواصل عمر السومة تعزيز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين، موسعًا الفارق بينه وبين عبدالرزاق حمدالله إلى 6 أهداف. الفوز رفع رصيد العروبة إلى 23 نقطة؛ ليحتل المركز الثالث عشر، وتجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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