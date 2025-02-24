حرس الحدود لعشاق الفقع: ابتعدوا عن المناطق الحدودية

البلاد ــ جدة

تزدهي العديد من براري وأودية المملكة هذه الأيام بعشاق الرحلات البرية، والباحثين عن الفقع، ولأن رحلات البحث عن هذا المنتج الموسمي تستمر لمسافات طويلة، فقد دعت المديرية العامة لحرس الحدود مجددًا، هواة الرحلات البرية، إلى الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية، أو الاقتراب منها.

وكانت المديرية قد أكدت- في وقت سابق- أن من يخالف ذلك، ستُطبق بحقه العقوبات المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، التي تشمل السجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال، أو كلتا العقوبتين معًا.