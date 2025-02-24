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حرس الحدود لعشاق الفقع: ابتعدوا عن المناطق الحدودية

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1446 هـ      24 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة
تزدهي العديد من براري وأودية المملكة هذه الأيام بعشاق الرحلات البرية، والباحثين عن الفقع، ولأن رحلات البحث عن هذا المنتج الموسمي تستمر لمسافات طويلة، فقد دعت المديرية العامة لحرس الحدود مجددًا، هواة الرحلات البرية، إلى الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية، أو الاقتراب منها.
وكانت المديرية قد أكدت- في وقت سابق- أن من يخالف ذلك، ستُطبق بحقه العقوبات المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، التي تشمل السجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال، أو كلتا العقوبتين معًا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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