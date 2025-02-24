حراء الثقافي يستحضر الماضي بـ” صناع المجد”

البلاد ــ مكة المكرمة

شكلت فعالية” صُناع المجد” المُقامة ضمن فعاليات ليالي التأسيس المجانية لحي حراء الثقافي، وتستمر حتى الخميس القادم زخمًا وإقبالًا واسعًا من الزائرين؛ حيث لاقت اهتمام مختلف شرائح المجتمع، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بـ” يوم التأسيس”.وتوشح زائرو حي حراء الثقافي زي التأسيس، ممتطين ظهور الخيل مع استحضار قصص من الماضي في تجارب غنية، يتم الاحتفاء من خلالها بالموروث الثقافي.

وعلى هامش فعاليات ليالي التأسيس للحي، أقيمت العديد من الأنشطة في قوالب ممتعة، تعبر عن أصالة ما تحتويه المملكة من زخم هائل؛ لتعكس الجوانب الثقافية والتاريخية لمراحل الدولة السعودية. وتضمنت الفعاليات- في ظل ما يشهده الحي- العديد من الأنشطة، إلى جانب توفير العديد من الخدمات الثقافية والترفيهية ومناطق للأطفال، بالإضافة للمقاهي والمطاعم وأماكن الجلوس المهيأة للأفراد والعائلات؛ لتبقى في ذاكرة الرواد تجربة سياحية لجميع شرائح المجتمع.