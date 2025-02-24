توظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات.. الربيعة: منتدى الرياض الدولي يناقش المساعدات الإنسانية ومعالجة النزوح

البلاد – الرياض

كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة تفاصيل منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الرابعة، الذي سينظمه المركز، اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من القادة والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، وذلك خلال انعقاد جلسة الطاولة المستديرة الإعلامية مع المشرف العام على المركز.

وأوضح الدكتور الربيعة أن المنتدى، الذي يعقد بالتزامن مع مرور عشرة أعوام على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة، يضم مختصين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة تحديات العمل الإنساني ومعالجتها، وسيشهد جلسات حوارية رفيعة المستوى بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين من داخل وخارج المملكة حول دور الدبلوماسية الإنسانية في النزاعات والكوارث، ووصول المساعدات الإنسانية وسلال الإمداد، ومعالجة النزوح في عصر الصراعات المتزايدة والكوارث الطبيعية وغيرها.

وأشار إلى عقد جلسات نقاشية وجانبية وورش عمل وفعاليات أخرى متنوعة، كما سيوقع المركز على هامش المنتدى عددًا من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية حول العالم، في إطار الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية.

وتطرق الدكتور الربيعة لهاكاثون” الذكاء الاصطناعي في الإغاثة الإنسانية” الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جامعة الفيصل، وذلك ضمن فعاليات المنتدى؛ حيث يهدف إلى الاستفادة من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، لمعالجة التحديات الإنسانية الحرجة في مجال الرعاية الصحية، ويجمع الخبراء التقنيين والإنسانيين؛ لتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، مع التركيز على ثلاثة مسارات أساسية، هي الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والابتكار.