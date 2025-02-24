تتصدرها التجارة الإلكترونية.. السعودية تقود الاستثمار الجريء إقليمياً

البلاد – الرياض

واصلت المملكة العربية السعودية صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، للعام الثاني على التوالي، حيث استحوذت على 40% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 750 مليون دولار في عام 2024، تلتها الإمارات ﺑ613 مليون دولار.

وطبقا لبيانات منصة “ماجنيت” المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة بالمنطقة ،احتلت التجارة الإلكترونية – بيع التجزئة- المرتبة الأولى بين القطاعات في المملكة بنحو 247 مليون دولار، حيث ساهم القطاع بنسبة 33% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مدفوعة بصفقة سلة البالغة 130 مليون دولار ، وجاء قطاع التقنية المالية في المرتبة الثانية بنحو 182 مليون دولار.

وسجلت صفقات الاستثمار الجريء أرقاما قياسية خلال الفترة، لتبلغ 178 صفقة، مرتفعة بنسبة 16% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة نشاط المرحلة المبكرة. وشهدت السعودية مشاركة قوية مستمرة للمستثمرين خلال العام ، حيث دعم 135 مستثمرا الشركات السعودية الناشئة، بزيادة قدرها 6% عن عام 2023.

في السياق بلغ إجمالي استثمارات “الشركة السعودية للاستثمار الجريء” (SVC) منذ إنشائها في عام 2018، ما قيمته مليار دولار، في حين بلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها 54 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 800 شركة.

وأشار تقرير حديث للشركة إلى أن إجمالي استثمارات الشركة منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 3.7 مليار ريال (مليار دولار)، بينما قدِّر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 18.1 مليار ريال. وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 54 صندوقاً استثمارياً.

كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 800 شركة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة ، وذلك الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجيستية ، وذلك انعكاسا لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها الطموحة لتعزيز استدامة وقوة الاقتصاد الوطني.