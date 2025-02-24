بدء التقديم على البسطات الرمضانية في جدة

البلاد ــ جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة فتح باب التقديم للحصول على تصاريح البسطات الرمضانية لعام 1446هـ عبر منصة بلدي، وذلك ضمن جهودها لتنظيم الأنشطة الموسمية، وتوفير بيئة مناسبة للبائعين والمستفيدين خلال شهر رمضان المبارك.

ويتيح النظام الرقمي للتصاريح الموسمية عبر منصة بلدي إمكانية التقديم بشكل سلس دون الحاجة لمراجعة الأمانة، حيث يمكن للمتقدمين استعراض الأنشطة المتاحة، واختيار المواقع المحددة للبسطات؛ وفقًا لنطاق البلدية الفرعية، والاطلاع على الاشتراطات الخاصة بكل نشاط قبل تعبئة الطلب، وسداد الرسوم بعد اعتماده من البلدية.

وأوضحت الأمانة أن التقديم سيستمر حتى 20 رمضان، داعية الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل والتقديم إلى زيارة الرابط: https://bit.ly/4hN352h ، لمعرفة التفاصيل والالتزام بالتصاميم المعتمدة للبسطات والمتطلبات التنظيمية لضمان تقديم الخدمات وفق المعايير المحددة، لافتة النظر إلى أن الأنشطة المتاحة لهذا الموسم تشمل: أكلات شعبية، تمور وحلويات، خردوات وإكسسوارات معدنية.