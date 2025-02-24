انطلاق المرحلة التَّدريبيَّة “لمسرِّعة ابتكارات اللُّغة العربيَّة”

الرياض : البلاد

أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة بدء (المعسكر التدريبيّ لمسرعة ابتكارات اللُّغة العربيَّة)، الذي يُعدُّ مرحلة أساسيَّة في تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الابتكار اللُّغويّ، من خلال تدريب مكثف وجلسات استشاريَّة متخصِّصة موجّهة إلى (81) شركة مؤهلة من أصل (190) مشاركة، وذلك بالشراكة مع وزارة الاستثمار، وصندوق التنمية الثقافيّ، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وشركة (IBM).

وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المعسكر التدريبيّ يُمثِّل امتدادًا لجهود المجمع في تمكين الشركات الناشئة عبر تقديم بيئة داعمة لتعزيز الابتكار في اللُّغة العربيَّة، وربط المشاركين بالمتخصِّصين والخبراء، بما يُسهم في تسريع نمو مشاريعهم وضمان استدامتها.

وأشار إلى أن المُسرّعة تهدف إلى تحويل الأفكار الرياديَّة إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، وتعزيز قدرة المشاركين على تحليل السُّوق، وتطوير الحلول الإبداعيَّة، وبناء نماذج أعمال فعّالة.

وسيعقد المعسكر التدريبيّ في المدة من 24 إلى 27 فبراير 2025م، ويشمل حلقات نقاش متخصِّصة عن تطوير نموذج العمل التجاريّ، وتحليل السُّوق، ومهارات العرض على المستثمرين، إضافةً إلى جلسات استشاريَّة مع خبراء في الابتكار وريادة الأعمال، ويُختتم المعسكر بعرض المشاريع أمام لجنة التحكيم في 27 فبراير؛ حيث سيُختار المتأهلين للمرحلة التالية من المسرعة، التي ستُعلن نتائجها في 6 مارس 2025م.

ويأتي المعسكر التدريبيّ ضمن سلسلة مراحل المسرّعة، التي انطلقت في 26 يناير 2025م، وتستمر حتى 30 يوليو 2025م؛ حيث تُختتم فعاليَّاتها بالتحكيم النهائيّ والحفل الختاميّ للإعلان عن الفائزين.

وتُوفِّر المسرّعة مجموعة من المزايا تشمل: برامج تدريبيَّة وإرشاديَّة، وأدوات متنوعة متقدمة، ودعم الوصول إلى خبراء ومستشارين متخصِّصين، وربط المشاركين بشبكة من المستثمرين لتمكين مشاريعهم من النمو والاستدامة.

ويواصل مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة دوره الريادي في تعزيز الابتكار اللُّغويّ وريادة الأعمال، عبر (مسرعة ابتكارات اللُّغة العربيَّة)، التي تمثل إحدى المبادرات النوعيَّة لتحقيق رؤية المملكة 2030م، من خلال دعم الاقتصاد الإبداعيّ وتطوير حلول مبتكرة تُسهم في إثراء المحتوى العربيّ الرقميّ، وتعزيز مكانة اللُّغة العربيَّة عالميًّا في المجالات التقنيَّة والإبداعيَّة.