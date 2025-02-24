المياه الوطنية تُنفّذ 4 مشروعات في الطائف بـ323 مليون ريال

الرياض : البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الغربي عن اكتمال تنفيذها لحزمة من المشروعات المائية والبيئية في محافظة الطائف، بكُلفة مالية تجاوزت (323) مليون ريال، وذلك ضمن أعمالها التطويرية المستمرة، وجهودها المتواصلة لتحسين البُنى التحتية وتهيئتها، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي في منطقة مكة المكرمة.

وبيّنت أن المشروعات المنفذة تضمنت تنفيذ مشروع خزان الرحمانية التشغيلي، بمحافظة الطائف؛ وذلك لمواكبة الاحتياج المائي، وتعزيز المنظومة التشغيلية للمياه في الأحياء الواقعة شمال المحافظة بكُلفة مالية تجاوزت (65.7) مليون ريال، وبسعة بلغت (100) ألف متر مكعب لخدمة أكثر من (100) ألف مستفيد في الأحياء المخدومة.

وفي الجانب البيئي نفذت الشركة مشروع الخطوط الفرعية للصرف الصحي بأطوال خطوط وشبكات تجاوزت (34.8) كيلومترًا طوليًا، وبكُلفة مالية تجاوزت (36.5) مليون ريال، وذلك لخدمة أكثر من (48) ألف مستفيد في أحياء: (العارمية, وقديرة, والفيصلية, و مجمع قصر الجوهرة) بمحافظة الطائف، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الخطوط الفرعية للصرف الصحي في جزءٍ من أحياء: (الحوية، ومنطقة الإستاد، ومنطقة جامعة الطائف) بأطوال خطوط وشبكات بلغت (16.5) كيلومترًا طوليًا، لخدمة (26) ألف مستفيد من السكان، وذلك سعيًا منها لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة نسب التغطية في تلك الأحياء بكُلفة مالية تجاوزت (19.1) مليون ريال.

كما عملت الشركة على تنفيذ مشروع خط ناقل لتدعيم شبكة الصرف الصحي لخدمة أحياء مختلفة بمحافظة الطائف، وهي: (الوسام، والحلقة الشرقية، وأحياء بن فتن، والفيصلية، والقمرية، والشهداء الشمالية والجنوبية، والبيعة، والمعارض، والوشحاء)، بأطوال تجاوزت (18) كيلومترًا طوليًا، وبكُلفة مالية تجاوزت (202.3) مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن المشروعات المنفذة تأتي استكمالًا لخططها الإستراتيجية لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع المائي والبيئي، وزيادة نسب التغطية في الأحياء المستفيدة، والمساهمة في إيجاد الحلول وإزالة الأضرار البيئية،مؤكدةً أنها ماضية قدمًا في تنفيذ خططها التطويرية المستقبلية لتحقيق مستهدفاتها بتطوير الأعمال في القطاعين المائي والبيئي بالمنطقة.