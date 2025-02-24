الرياضة

“العريفي” تشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية في الكويت

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1446 هـ      24 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
احتضنت العاصمة الكويتية الكويت، أمس الأحد، الاجتماع الـ100 للمكتب التنفيذي لأصحاب السمو والسعادة أمناء عموم اللجان الأولمبية الخليجية بمشاركة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي.

ورفع اجتماع المكتب التنفيذي، التوصيات المقترحة، لعرضها في الاجتماع السابع والثلاثون لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، أبرزها مستجدات استضافة دورة الألعاب الخليجية الشاطئية التي تنظمها سلطنة عمان ابريل المقبل.

وبحث الاجتماع، العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها، الجدول الزمني لدورات الألعاب الخليجية، في مقدمتها دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة (قطر 2026)، ودورة الألعاب الشاطئية الرابعة بالبحرين عام 2027.

وكانت العريفي، قد شاركت في اجتماع اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة، والذي ناقش العديد من المواضيع على صعيد الرياضة النسائية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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