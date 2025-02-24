“العريفي” تشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية في الكويت

الرياض – هاني البشر

احتضنت العاصمة الكويتية الكويت، أمس الأحد، الاجتماع الـ100 للمكتب التنفيذي لأصحاب السمو والسعادة أمناء عموم اللجان الأولمبية الخليجية بمشاركة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي.

ورفع اجتماع المكتب التنفيذي، التوصيات المقترحة، لعرضها في الاجتماع السابع والثلاثون لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، أبرزها مستجدات استضافة دورة الألعاب الخليجية الشاطئية التي تنظمها سلطنة عمان ابريل المقبل.

وبحث الاجتماع، العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها، الجدول الزمني لدورات الألعاب الخليجية، في مقدمتها دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة (قطر 2026)، ودورة الألعاب الشاطئية الرابعة بالبحرين عام 2027.

وكانت العريفي، قد شاركت في اجتماع اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة، والذي ناقش العديد من المواضيع على صعيد الرياضة النسائية.