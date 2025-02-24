السلمي يناقش تطوير الصداقة مع إيطاليا.. رئيس مجلس الشورى ونظيره البحريني يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

البلاد – الرياض- القاهرة

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر إقامته في القاهرة أمس، رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية على مدى ثلاثة أيام.

وأكد الجانبان على العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وعمقها التاريخي.

وبُحث خلال الاستقبال العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى في البلدين، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية، التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، في مقر مجلس النوّاب الإيطالي، برئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية، ماركو أوسناتو، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط عضو مجلس النواب الإيطالي جوليو سينتيميرو، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية، وذلك على هامش أعمال الجلسة العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي تعقد في الجمهورية الإيطالية.

وفي مستهل اللقاء، استعرض نائب رئيس مجلس الشورى مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، والوفد المرافق له، دور مجلس الشورى الرقابي والتشريعي، مشيرًا السُّلمي إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية.

بدوره، أكد ماركو أسناتو أهمية تعزيز العلاقات، وتبادل الزيارات البرلمانية بين البرلمان الإيطالي ومجلس الشورى.

كما جرى مناقشة سبل تطوير وتمتين علاقات الصداقة والتعاون، التي تجمع بين المملكة وإيطاليا في كافة المجالات، وبخاصة تعزيز العمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الإيطالي؛ إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى طارق فقيه، والدكتور فهد آل عقران، والدكتورة لبنى العجمي، فيما حضر من الجانب الإيطالي عضو البرلمان الإيطالي السيناتور سينزيا بيليجرينو، وعدد من المسؤولين في القسم البرلماني الدولي بالبرلمان الإيطالي.