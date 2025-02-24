الرياضة اعتماد تشكيل مجالس إدارة 16 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية للدورة الانتخابية 2024 – 2028

الرياض – هاني البشر

اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان والروابط الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2024-2028م، على النحو التالي:

1. الأستاذ محمد أحمد الحربي رئيساً للاتحاد السعودي لرفع الأثقال.

2. الأستاذ عبدالله محمد طه رئيساً للاتحاد السعودي للجمباز.

3. الأستاذ علي مصباح الدجاني رئيس الاتحاد السعودي للرقبي.

4. الأستاذ محسن أحمد آل إسماعيل رئيساً للاتحاد السعودي للبوتشيا.

5. الأستاذ نايف محمد بن حميد رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة.

6. الأستاذ أيمن محمد الراشد رئيساً للاتحاد السعودي لكمال الأجسام.

7. الدكتور عادل قاضي العقيلي رئيساً للاتحاد السعودي للاسكواش.

8. الأستاذ وائل محمد السرحان رئيساً للاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية.

9. الأستاذ فهد عبدالله الفراج رئيساً للاتحاد السعودي للمصارعة.

10. الأستاذ خالد مسعود الهاجري رئيساً للاتحاد السعودي للجلوس والكراسي.

11. الأستاذ عبدالرحيم عبدالرحمن آل الشيخ رئيساً للاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية.

12. الأستاذ حازم محمد الدباغ رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات الثلجية.

13. الأستاذ مقرن محمد المقرن رئيساً للجنة السعودية للبادل.

14. الأستاذ محمد أحمد بو علي رئيساً للجنة السعودية لرياضة الأساتذة.

15. الأستاذ مشعل طلال القضيبي رئيساً للجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل.

16. الأستاذ علي مسفر الزهراني رئيساً للرابطة السعودية للمدربين السعوديين.