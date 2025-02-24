إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني”

الرياض : البلاد

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا و 16 مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر فبراير 2025م.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر فبراير خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، موضحًا أن إيداع الدعم السكني يأتي بهدف دعم وتحسين قدرة المستفيدين لتملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف بن ماضي أن الصندوق العقاري يعمل باستمرار على تطوير حلول تمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية تعزّز من فرص التملك وتسهم في تسهيل رحلة المستفيدين وفق خيارات تمويلية وسكنية متنوعة لتملك السكن الملائم.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني عبر أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما يوفر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.