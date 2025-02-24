إتاحة تراخيص صناعية جديدة لصيانة وإصلاح الطائرات بالمملكة

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إتاحة تراخيص صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات، وذلك خلال النسخة الأولى من الملتقى السعودي لصناعة الطيران الذي يُقام في محافظة جدة، برعاية كريمة من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبتنظيم من المركز الوطني للتنمية الصناعية.

وأوضحت الوزارة أن أنشطة التراخيص الصناعية الجديدة التي أُطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للصناعات العسكرية، تتضمن عددًا من الأنشطة مثل إصلاح وصيانة الطائرات، وإصلاح وصيانة الطائرات دون طيار، وصيانة وإصلاح الأجهزة الملاحية والأنظمة الإلكترونية، وأعمال الإصلاح والصيانة والعَمرة للطائرات.

وبيّنت الوزارة أن التراخيص الجديدة تمكن المستثمرين من الاستفادة من مزايا الرخصة الصناعية والحصول على الممكنات والحوافز المقدمة للتراخيص الصناعية من الوزارة والمنظومة، وتُسهم في تنمية وتوطين قطاع صناعة الطيران باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

كما شهد المعرض حضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، و نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، والإعلان عن تسليم أول ترخيص لصيانة الطائرات لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، وترخيص آخر لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران.

وأكدت الوزارة أن إتاحة تراخيص صناعية جديدة لصيانة وعمرة الطائرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية فيما يخص الطائرات العسكرية؛ يحقق مستهدفات تطوير صناعة الطيران في المملكة، وتحويلها إلى مركز إقليمي وعالمي في صيانة وإصلاح الطائرات التجارية والطائرات دون طيار والطائرات العسكرية، وذلك من خلال تمكين الشركات الوطنية المتخصصة في القطاع، وتعزيز نموها وتوسّعها، ورفع قدرتها التنافسية.