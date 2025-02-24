أمير المنطقة الشرقية يدشن مشروع “سي فرونت” بالقطيف

الدمام : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمقر الإمارة اليوم، حفل تدشين المشروع الاستثماري “سي فرونت” بمحافظة القطيف، الذي يعزز مكانة المنطقة الشرقية وجهة سياحية، ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، ويوفر أكثر من (1000) فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وشابات الوطن، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير.

واطلع سموه على عرض تفصيلي عن المشروع، الذي يمتد على مساحة 65 ألف متر مربع، بمساحة بناء تبلغ 22 ألف متر مربع، ويضم فندقًا بمساحة 4 آلاف متر مربع يحتوي على 60 وحدة.

وألقى معالي أمين المنطقة الشرقية كلمةً شكر فيها سمو أمير المنطقة الشرقية على تدشين المشروع، وعلى دعمه غير المحدود لكافة القطاعات التي تسهم في دفع مسيرة التنمية في المنطقة، مفيدًا أن هذا المشروع يعد ثمرة جهود كبيرة من فريق عمل متكامل، يقف خلفها تنسيق وتكامل من جميع القطاعات الحكومية، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، كما يُعد نموذجًا لتعزيز مفهوم جودة الحياة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاعي السياحة والترفيه، من خلال تقديم جميع التسهيلات؛ لتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة ومحفزة لرواد الأعمال للمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار الجبير إلى أن المنطقة الشرقية عامةً، ومحافظة القطيف بشكل خاص، تسيران نحو مستقبل مشرق متنوع الأبعاد ومليء بالفرص والتطور والتقدم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويتميز المشروع بموقع استثنائي على الواجهة البحرية بمحافظة القطيف، مما يوفر إطلالات خلابة على البحر، كما يضم منطقة ألعاب متنوعة، ومجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم، ومسرحًا يقدم عروضًا حية تناسب جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى ممشى بطول حوالي 2 كم، يوفر فرصة مثالية لممارسة رياضة المشي والاستمتاع بالمناظر الخلابة على الخليج العربي.