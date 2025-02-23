منتدى الأحساء 2025 يحقق نجاحًا كبيرًا ويسجّل أرقامًا قياسية

الأحساء : البلاد

سجّل منتدى الأحساء 2025 الذي اُختتمت فعالياته أمس الأول، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، رئيس اللجنة العليا للمنتدى، تحت عنوان “اقتصاد مُستدام”، مُستهدفاته الرئيسة، مُحققًا أرقامًا قياسية عكستها الإحصاءات الأولية في جميع المجالات.

ونجح المنتدى، في دورته السابعة، بجمع وعرض (59) فرصة استثمارية بالأحساء بقيمة إجمالية بلغت نحو (50) مليار ريال، وتسجيل وتوقيع (29) اتفاقية تعاون لتنمية الأحساء، من بينها إطلاق حاضنة صناعية في الأحساء، وإدراج الأحساء ضمن حملات استثمر في السعودية إقليميًا وعالميًا.

وكشف المنتدى الذي نظّمته غرفة الأحساء بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين هيئة تطوير الأحساء وشركة (أرامكو)، أن إجمالي استثمارات مشروع تطوير حقل الجافورة سيصل إلى (100) مليار دولار، وأن زيادة إسهامات الأحساء في الناتج المحلي غير النفطي تبلغ من (73) مليار ريال إلى (105) مليارات ريال، وأن عدد رخص الاستثمار الأجنبي في الأحساء بلغت (183) رخصة بإجمالي استثمارات وصلت إلى أكثر من (2,5) مليار ريال.

وأظهرت بيانات وأرقام المنتدى تجاوز إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين في الأحساء (3.2) ملايين سائح في عام 2024، بنسبة نمو تُقدَّر بنحو (500%) مقارنةً بعام 2019، مبيّنة تسجيل زيادة كبيرة في إجمالي إنفاق السياح والزوار للأحساء بلغت (3,3) مليارات ريال في 2024، وأن معدل نمو مرافق السياحة والضيافة في الأحساء بلغ (52%).

وبيّنت الأرقام أن عدد الحضور والمشاركين على مدى يومي المنتدى بلغ (9500)، وأن عدد المتطوعين والمتطوعات بلغ (253) متطوعًا، فيما بلغ عدد المتحدثين (65) متحدثًا ومتحدثة، وبلغ عدد الجلسات الحوارية (10)، وعدد ورش العمل (10)، بينما بلغ عدد التجارب الريادية (10) تجارب قُدمت على مسرح ريادة الأعمال تلك الفعالية المُستحدثة للمرة الأولى في هذه النسخة من المنتدى.

وشهد المنتدى، مشاركة (38) جهة شريكة وممكنة، ومشاركة (12) شركة في الجناح الكوري، وعقد أكثر من (30) لقاء عمل بين الجانبين السعودي والكوري لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين، إلى جانب مشاركة (66) وسيلة إعلامية محلية ودولية.