محمد آل نصفان يتوج ببطولة ألمانيا للاسكواش

الرياض – هاني البشر

نجح لاعب المنتخب السعودي للاسكواش محمد آل نصفان في تسجيل إنجاز خارجي جديد بمسيرته الدولية، بعد فوزه بلقب بطولة ألمانيا للشباب والناشئين التابعة للاتحاد الأوروبي، التي اختتمت منافساتها اليوم في مدينة هامبورج الألمانية، بمشاركة 165 لاعبًا يمثلون 19 دولة.

وتفوق آل نصفان- البالغ من العمر 16 عامًا- على نظيره الفرنسي كوشه مصلحي في المباراة النهائية 3/ 0 ليضيف لقبًا جديدًا إلى السعودية، وقد بدأ آل نصفان مشواره في البطولة بالفوز في الدور الـ 32 على البولندي أنتوني زدروجوبسكي 3/0، وفي دور الـ16 تفوق على السويسري رافييل فيرارو 3 / 0 قبل أن ينجح في الفوز خلال دور الـ8 على الإسباني ألبرتو 3/1؛ ليتمكن بعدها من خطف البطاقة المؤهلة إلى المباراة النهائية، إثر فوزه على المصري تيمور بيومي 3 / 0 في نصف النهائي.

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للاسكواش الدكتور عادل العقيلي اللاعب محمد آل نصفان بتحقيقه اللقب، كما أشاد بمسيرته المتميزة، التي بدأت منذ العام 2020، حينما حقق مع منتخب بلاده ذهبية بطولة الخليج، مرورًا بالفوز بأولى ألقابه الدولية وهو لقب بطولة هيد دانش في الدانمارك عام 2022، وبعدها لقب بطولة قطر الدولية 2023، ولقب بطولة النرويج الدولية، ولقب البطولة العربية الدولية في مصر بذات العام.

وقال :” إنجازات النجم السعودي محمد آل نصفان جعلته حاليًا المصنف الثاني على أوروبا، وقد يكون المرشح الأول بعد فوزه قبل عدة أيام ببطولة فرنسا الدولية، التي تأتي بعد تألقه في عامي 2025, 2024 بالفوز ببطولات التشيك وسلوفينيا وذهبية بطولة بلجيكيا الدولية ولقب بطولة قطر الآسيوية وبطولة نوردك الدولية في السويد وبطولة الدنمارك الأوروبية، وفرنسا الدولية، متمنيًا التوفيق له في مشواره المقبل، وأن يستمر في رفع علم بلاده عاليًا في المحافل العالمية.