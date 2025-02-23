شاهد| ليفربول يتغلب على مانشستر سيتي ويعزز صدارته للبريمرليج

البلاد- جدة
قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز بثنائية دون رد أمام مانشستر سيتي، في المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الأحد بملعب الاتحاد، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 14، وصنع الهدف الثاني، الذي أحرزه وسوبوسلاي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده للنقطة 64 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة.
وبإحرازه هدفًا ومساهمته في آخر، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى يسجل ويصنع في نفس المباراة، خلال 11 مباراة مختلفة، في موسم واحد، منذ ليونيل ميسي في 2014/15 (11 مباراة أيضًا)، وأول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم بـ40 هدفًا في موسمين.
وبات الفرعون المصري الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف في تاريخ البريميرليج مع ليفربول ضد مانشستر سيتي برصيد 15 مساهمة” سجل 9 أهداف- صنع 6 أهداف” ويتفوق على جيرارد.
محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول أمام مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_ليفربول pic.twitter.com/u1Cx0gHdz2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2025
صلاح يمرر وسوبوسلاي يضاعف النتيجة (2-صفر)#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_ليفربول pic.twitter.com/9dC5USW2ja
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2025