الرياضة

شاهد| ليفربول يتغلب على مانشستر سيتي ويعزز صدارته للبريمرليج

صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1446 هـ      23 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز بثنائية دون رد أمام مانشستر سيتي، في المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الأحد بملعب الاتحاد، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 14، وصنع الهدف الثاني، الذي أحرزه وسوبوسلاي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده للنقطة 64 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة.

وبإحرازه هدفًا ومساهمته في آخر، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى يسجل ويصنع في نفس المباراة، خلال 11 مباراة مختلفة، في موسم واحد، منذ ليونيل ميسي في 2014/15 (11 مباراة أيضًا)، وأول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم بـ40 هدفًا في موسمين.

وبات الفرعون المصري الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف في تاريخ البريميرليج مع ليفربول ضد مانشستر سيتي برصيد 15 مساهمة” سجل 9 أهداف- صنع 6 أهداف” ويتفوق على جيرارد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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