رونالدو: تشرفت بلقاء ولي العهد.. وحضور منافسات كأس السعودية

الرياضةرونالدو: تشرفت بلقاء ولي العهد.. وحضور منافسات كأس السعودية صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1446 هـ 23 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، على حضوره منافسات كأس السعودية 2025 لسباق كأس السعودية للخيل، في ذكرى يوم التأسيس مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ونشر رونالدو عبر حسابه بمنصة “إكس” صورة له مع ولي العهد وعلق عليها: “يسعدني أن أحتفل بيوم التأسيس مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشرفني حضور حفل كأس السعودية لسباق الخيل في الرياض”.