الرياضة

رونالدو: تشرفت بلقاء ولي العهد.. وحضور منافسات كأس السعودية

صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1446 هـ      23 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، على حضوره منافسات كأس السعودية 2025 لسباق كأس السعودية للخيل، في ذكرى يوم التأسيس مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونشر رونالدو عبر حسابه بمنصة “إكس” صورة له مع ولي العهد وعلق عليها: “يسعدني أن أحتفل بيوم التأسيس مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشرفني حضور حفل كأس السعودية لسباق الخيل في الرياض”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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